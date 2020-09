Ue: Michel, fra temi Consiglio europeo vi saranno Bielorussia, caso Navalnyj e Nagorno-Karabakh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine della sessione, sarà il momento di discutere altre questioni globali di primaria importanza, "vale a dire la situazione in Bielorussia, l'avvelenamento di Aleksej Navalnyj e l'escalation nel Nagorno-Karabakh". "La cena sarà interamente dedicata alla situazione nel Mediterraneo orientale e alle nostre relazioni con la Turchia. Il nostro obiettivo è creare uno spazio per un dialogo costruttivo con la Turchia per raggiungere stabilità e sicurezza in tutta la regione e garantire il pieno rispetto della sovranità e dei diritti sovrani di tutti gli Stati membri dell'Ue. Ciò sarà possibile solo se la Turchia si impegnerà in modo costruttivo. Rimangono tutte le opzioni sul tavolo per difendere i legittimi interessi dell'Ue e dei suoi Stati membri", ha aggiunto Michel. (segue) (Beb)