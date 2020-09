Infrastrutture: Cipe, udite oggi una serie di informative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza informativa - prosegue la nota - concerne l’attuazione della delibera Cipe n. 38 del 2019 sul "Criterio generale per l’accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario". Le società concessionarie scadute cui si applica la regolazione e per le quali sono in corso le procedure di gara sono Autostrade Meridionali, Ativa e Satap A21 (affidamento congiunto delle tratte), Salt e Autofiori A10 (affidamento congiunto delle tratte con trasferimento differito di Autofiori al 2022). Sono in corso di definizione i procedimenti di riaffidamento dell’Autostrada del Brennero (A22) e di Autovie Venete secondo modalità in house. Le società concessionarie hanno impugnato la delibera n. 38/2019 in sede giudiziaria, ma i ricorsi pendenti non interferiscono con le procedure di gara in via di perfezionamento. (segue) (Com)