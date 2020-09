Brasile: Bolsonaro si dice aperto a suggerimenti per avviare la ripresa economica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, attraverso le critiche pubbliche alla proposta, il presidente mostrava ancora una volta insoddisfazione verso la gestione della politica economica da parte del ministro dell'Economia, Paulo Guedes. Attriti emersi da molte settimane. Lo scontro aveva raggiunto uno dei momenti più critici lo scorso 12 agosto quando Guedes arrivò a mettere in guardia il presidente dalla necessità di non "violare" la regola del rispetto del tetto della spesa pubblica, pena il rischio di andare verso un possibile impeachment. "I consiglieri del presidente che suggeriscono di saltare la recinzione e violare i vincoli di bilancio conducono il presidente in un'area oscura, in zona impeachment per irresponsabilità fiscale. Il presidente lo sa, il presidente ci ha sostenuto", ha detto Guedes alla stampa al temine di un incontro con il presidente Camera dei deputati, Rodrigo Maia. (Brb)