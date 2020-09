Russia-Armenia: Putin a colloquio con Pashinyan, preoccupazione per Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, ha espresso seria preoccupazione per le ostilità in corso nel Nagorno-Karabakh. Lo ha reso noto oggi il Cremlino. "Vladimir Putin ha espresso seria preoccupazione per le ostilità in corso", si legge nella nota. Putin e Pashinyan hanno convenuto che le parti coinvolte nello scontro del Nagorno-Karabakh dovrebbero adottare misure per fermare le ostilità e impegnarsi per frenare la crisi.(Rum)