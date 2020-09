Coronavirus: Cipe, ok a uso fondi Sie e Fsc per Marche e Friuli Venezia Giulia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta odierna il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha disposto la possibilità di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali europei (Fondi Sie) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) per finanziare misure di contrasto all'emergenza Covid-19. Le Regioni destinatarie degli Accordi sono le Marche e il Friuli Venezia Giulia. Nel luglio scorso il Cipe aveva già adottato provvedimenti per altre Regioni del centro-nord e quello di oggi è un ulteriore "step" del processo che si concluderà nei prossimi mesi nell'esame dei Piani di sviluppo e coesione a completamento del processo di riprogrammazione delle risorse Fsc ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge "Crescita". Lo riferisce una nota del Cipe relativa alla seduta di oggi presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte e con la presenza del segretario del Cipe, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. (Com)