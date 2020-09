Autostrade: Atlantia a governo, sempre coerenti con impegni presi il 14 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Atlantia, riunitosi in data odierna, ha deliberato di "inviare una lettera di risposta alla comunicazione ricevuta dal governo lo scorso 23 settembre contenente affermazioni in ordine alla disattesa applicazione delle disponibilità manifestate congiuntamente da Atlantia e Aspi con propria lettera del 14 luglio scorso per la definizione del procedimento di presunto grave inadempimento intrapreso nei confronti della società concessionaria". Nella missiva di risposta, Atlantia precisa che "la propria posizione è sempre stata quella di essere disponibile alla cessione della controllata Aspi, come riportato nella stessa lettera del 14 luglio, attraverso un’operazione di mercato, a garanzia di tutti gli stakeholder di Atlantia e di Aspi, inclusi gli investitori retail e istituzionali, nazionali e internazionali". (Com)