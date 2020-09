Governo: Cipe, 10 milioni per valorizzazione beni confiscati a mafie ed esenzioni per piccole farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta di oggi il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha disposto un’assegnazione di 10 milioni di euro nell'ambito del Piano di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e ha approvato il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2019 e 2020 ai fini dell’esenzione delle percentuali di sconto per le piccole farmacie che spesso svolgono un’importante funzione di presidio territoriale nei centri minori. Lo riferisce una nota del Cipe la cui seduta odierna è stata presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte e con la presenza del segretario del Cipe, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. (Com)