Autostrade: Atlantia, obbligo cessione a Cdp non è nelle facoltà Conducente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella missiva inviata oggi da Atlantia al governo in relazione alla vicenda Autostrade, viene sottolineato che "l’imposizione dell’obbligo di cedere Aspi a Cdp esula dalle facoltà riconosciute al Concedente, ai sensi della Convenzione unica in vigore". Al tempo stesso, nella lettera odierna, Atlantia ha ribadito che la richiesta del governo di "condizionare l’efficacia dell’atto transattivo alla cessione del controllo di Aspi a Cdp non è pertinente né in linea con lo scopo dell’atto stesso, né con il contenuto della lettera di impegni inviata da Atlantia al governo lo scorso 14 luglio, dalla quale si può evincere che l’approvazione dell’atto transattivo non fosse subordinata alla cessione di Aspi". (Com)