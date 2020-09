Autostrade: Atlantia, disponibili a trattare con Cdp in processo trasparente e a valori mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella missiva inviata oggi al governo Atlantia "conferma la propria disponibilità a proseguire le trattative con Cdp" per la cessione di Aspi "nell'ambito di un processo trasparente e a valori di mercato". Secondo Atlantia "è evidente" che la cessione di Aspi "potrà essere conclusa a reali condizioni di mercato solo a valle della formalizzazione di un accordo transattivo tra Aspi e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché dal raggiungimento di un’intesa sul quadro regolatorio e tariffario, presupposto indispensabile per la bancabilità degli investimenti oltre che per l'attrattività nel lungo termine di Aspi per gli investitori". (Com)