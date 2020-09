© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Assemblea capitolina: lavori su manovra di bilancio. Aula Giulio Cesare di Palazzo senatorio in piazza del Campidoglio a Roma (dalle ore 10 a oltranza)VARIE- Tavola rotonda sul sistema dei rifiuti nella Capitale: come chiudere il ciclo e rilanciare i servizi. La Fp Cgil di Roma e Lazio si confronta con Ama, istituzioni e realtà cittadine. È prevista la partecipazione di Emma Amiconi, Tutti per Roma, Roma per tutti, Valeria Baglio, consigliera Pd di Roma Capitale e componente della commissione Ambiente, Giovanni Caudo, presidente del Municipio Roma III, Stefano Fassina, deputato e consigliere di SpR di Roma Capitale, Rossella Muroni, deputata Leu e membro della commissione Ambiente, Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, Stefano Zaghis, amministratore unico di Ama Spa, Natale Di Cola, sindacalista della segreteria della Cgil di Roma e Lazio. L'incontro viene trasmesso in streaming sulla pagina Facebook Fp Cgil di Roma e Lazio e si tiene presso Luiss Enlabs in via Marsala 29h a Roma (ore 15)- Presentazione della settima edizione dell'agenda scolastica "Il mio diario", progetto realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazionecon il ministero dell'Istruzione e con il sostegno del ministero dell'Economia e delle finanze. Parteciperà tra gli altri il capo della Polizia Franco Gabrielli. Istituto comprensivo Alessandro Volta in via Sandro Botticelli 33 a Latina (ore 11)- Conferenza stampa di presentazione della stagione 2020-2021 del Teatro di Roma dal titolo Cantiere dell'immaginazione. È prevista la presenza del presidente del Teatro di Roma Emanuele Bevilacqua, del consulente artistico Giorgio Barberio Corsetti e della consulente artistica per il Teatro India Francesca Corona, del vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo, dell Capo di gabinetto della Regione Lazio Albino Ruberti, degli artisti e delle artiste. Teatro Argentina in largo di Torre Argentina 52 a Roma (ore 10:30)(Rer)