- Secondo Atlantia "è evidente la trasparenza e buona fede con cui il negoziato è stato condotto da Autostrade per l’Italia, nonché come ogni sforzo sia stato fatto per recepire, le richieste e le istanze formulate dal Concedente". E' quanto si legge in una missiva inviata da Atlantia al governo in merito alle trattative per la cessione dei Aspi a Cassa depositi e prestiti (Cdp). (Com)