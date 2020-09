Brasile: ministro Energia afferma che la capitalizzazione di Eletrobras è una priorità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per privatizzare il colosso del settore energetico attraverso un aumento di capitale e la cessione del controllo azionario è stato annunciato nel 2017, durante il mandato di Michel Temer, ma continua a incontrare forti resistenze da parte dei parlamentari. Il governo del Brasile ha inserito nella legge di bilancio 2021 i fondi per la creazione di una nuova società pubblica per poter facilitare e velocizzare il processo di privatizzazione della compagnia elettrica statale Eletrobras, annunciato sin dall'insediamento del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro. Secondo quanto informato dal ministero delle Miniere e dell'Energia sarà necessaria la creazione di una società statale in grado di poter assumere la gestione di strutture strategiche come la centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu e la centrale nucleare di Angra dos Reis, per poter vendere la struttura che gestisce le reti elettriche più agevolmente.Il governo del Brasile prevede di riuscire a privatizzare 15 società statali inserite nella lista del Programma di partnership e investimento (Ppi) entro la fine del 2020. Il numero è molto inferiore rispetto a quanto previsto all'inizio dell'anno, quando l'esecutivo stimava di poter concedere ai privati 64 società. Lo rivela il portale "G1" in un accurato studio pubblicato il 28 settembre. In tutto, dei 64 progetti di privatizzazione, 47 sono stati rinviati al 2021, due al 2022 e almeno 5 sono stati sospesi a data da destinarsi. L'elenco delle privatizzazioni rinviate o sospese include l'asta per la gestione della tecnologia 5G, la privatizzazione di 6 aziende statali e l'affidamento di concessioni per 22 aeroporti, 6 autostrade, 2 ferrovie.Per quanto riguarda gli aeroporti, il ministero delle Infrastrutture ha ridotto i requisiti e le quote di offerta minima necessari in vista della privatizzazione. L'obiettivo del governo è mantenere gli scali attrattivi per i potenziali investitori di fronte alla riduzione drastica del numero di passeggeri e merci a causa della pandemia di coronavirus. In particolare le proiezioni aggiornate del ministero indicano che i ricavi lordi dei futuri concessionari tra ricavi tariffari e commerciali durante i tre decenni del contratto saranno inferiori di 3,3 miliardi di real (515 milioni di euro), passando da 17,8 miliardi a 13,5 miliardi di real (da 2,8 miliardi a 2,1 miliardi di euro). In origine, il piano del governo prevedeva di mettere all'asta gli aeroporti nel quarto trimestre di quest'anno. Tuttavia, a causa della necessità di aggiustamenti derivanti dalla pandemia, oltre alle difficoltà nelle visite tecniche da parte dei gruppi interessati, il calendario delle aste è "slittato" all'inizio del 2021. (segue) (Brb)