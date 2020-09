Coronavirus: Usa, oltre 205 mila morti su 7.159.222 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono stati almeno 7.159.222 casi di coronavirus negli Stati Uniti, e almeno 205.345 persone sono morte, secondo i dati pubblicati sul sito della Johns Hopkins University. I totali includono casi provenienti da tutti i 50 stati, dal Distretto di Columbia e da altri territori degli Stati Uniti, oltre a casi di rimpatrio. Nelle ultime 24 ore la Johns Hopkins ha segnalato 11.177 nuovi casi e 273 decessi. In tutto il mondo, gli Stati Uniti si collocano al primo posto nel numero totale dei decessi segnalati, e al quinto posto per quanto riguarda i morti ogni 100 mila persone. Il conteggio di Johns Hopkins mostra che gli Stati Uniti, il Brasile, l'India e il Messico sono responsabili di oltre il 50 per centodei decessi da coronavirus. Alcuni Stati combattono i picchi mentre altri allentano le restrizioni. Poiché le tendenze variano da uno Stato all'altro, alcuni leader locali stanno facendo retromarce verso la normalità, mentre altri stanno frenando gli sforzi per combattere la diffusione del virus. A livello globale si contano oltre un milione di morti su oltre 33,4 milioni di contagiati.(Nys)