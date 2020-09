Brasile: Bolsonaro si dice aperto a suggerimenti per avviare la ripresa economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato la creazione del nuovo reddito di cittadinanza (Renda Cidada), un nuovo programma di sostegno alle famiglie meno abbienti che sostituirà il precedente Borsa famiglia (Bolsa Familia) e i bonus di emergenza Covid che rimangono da pagare fino a fine anno. Per finanziare il programma il governo ha disposto l'emissione di titoli di debito pubblico e il trasferimento di parte del Fondo per il mantenimento e lo sviluppo dell'istruzione di base e la valorizzazione dei professionisti dell'istruzione (Fundeb). Il fatto che il programma sia finanziato 'a debito' mettendo a rischio la tenuta dei conti pubblici, già sotto stress per l'aumento di spesa a causa della pandemia di coronavirus, ha provocato una reazione immediata in borsa. Il listino della borsa di San Paolo, Ibovespa, ha chiuso la sessione in calo del 2,41 per cento, a 94.666 punti. Il dollaro statunitense ha chiuso invece in aumento del 1,42 per cento, scambiato a 5,635 real, prezzo più alto dal 20 maggio. (segue) (Brb)