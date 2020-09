Coronavirus: Canada, casi raddoppiati in una settimana ma no del governo a nuove chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari della sanità canadese dicono di essere sempre più preoccupati per l'"accelerazione" del Covid-19, ma dicono che non è ancora il momento di restrizioni o serrate a livello nazionale. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Il fatto che i casi siano ora allo stesso livello del picco iniziale è preoccupante, ma allo stesso tempo ci sono chiare differenze nell'epidemiologia con gruppi di età più giovani che predominano tra i casi e stiamo testando e rilevando di più", ha detto il responsabile della sanità pubblica canadese, Theresa Tam. Tam ha detto che questo è un momento cruciale per il Paese, soprattutto in Ontario e Quebec. Ha avvertito i canadesi che devono ridurre i contatti sociali, poiché la ricerca dei contatti sta diventando sempre più difficile e la trasmissione all'interno della comunità cresce. "Le cose sono peggiorate rapidamente e possono peggiorare ulteriormente se non lavoriamo tutti insieme per rallentare la diffusione del virus", ha aggiunto Tam. Secondo i dati del governo canadese, ci sono ora più di 14 mila casi attivi di Covid-19 in tutto il paese, con un conteggio medio giornaliero dei casi raddoppiato in poco più di due settimane. (Nys)