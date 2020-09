Fase 3: Fraccaro, da Sace 2,5 miliardi garanzie per progetti green (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fraccaro poi spiega che "oltre agli stanziamenti per il 2020, ulteriori risorse saranno rese disponibile all’interno dei 3 miliardi e 700 milioni previsti nell’ultima manovra per gli anni dal 2021 al 2023. Sace, in particolare, potrà rilasciare garanzie per progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e a integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili. Inoltre fornirà garanzie su progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti. Ora - conclude il sottosegretario alla presidenza del Consiglio - le imprese hanno le risorse per investire e dare un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile". (Com)