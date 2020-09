Tunisia-Italia: Stefania Craxi a "Nova", progetto Elmed importante e di reciproco interesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la questione migranti, Craxi ha ricordato che i precedenti accordi con la Tunisia, a cui lei stessa ha lavorato, prevedevano anche un’intesa “sui flussi regolari”, circa “2.000 presenze all’anno”. La senatrice ha ribadito che nel contrasto alla migrazione irregolare è necessario aiutare la Tunisia, come hanno fatto in passato "il governo Berlusconi, la Cooperazione italiana e la Difesa", in termini di "mezzi, uomini, expertise”, e non si può pretendere che paesi come lo Stato nordafricano “facciano i compiti a casa tutti da soli: la Tunisia va aiutata in termini di sviluppo, cooperazione e anche in termini di controllo delle coste e formazione”. (Res)