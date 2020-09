Usa: sondaggio Quinnipiac, Biden in vantaggio di 8 punti su Trump in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio di otto punti sul presidente in carica Donald Trump in Georgia a meno di due mesi dalle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo rivela un sondaggio condotto dell'Università di Quinnipiac. In base alle rilevazioni, Biden avrebbe il favore del 50 per cento degli elettori dello Stato del Sud contro il 47 per cento di Trump. Il consenso dell'ex vicepresidente è basato in particolare sulle preferenze raccolte tra le donne, tra la comunità afroamericana e tra i segmenti più istruiti della popolazione. Tra le donne, infatti, l’ex vice di Barack Obama sarebbe in vantaggio di 18 punti su Trump, che invece ha un vantaggio di 15 punti tra gli uomini. Il sondaggio della Quinnipiac è stato condotto su 1.125 elettori potenziali in Georgia tra il 23 e il 27 settembre, e ha un margine di errore del 2,9 per cento.(Nys)