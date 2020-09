Tlc: sindaco Sala, importante ruolo del pubblico in rete unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato deve avere un ruolo nella rete unica. Lo sostiene il sindaco di Milano ed ex direttore generale di Telecom, Giuseppe Sala, che questa sera ha partecipato alla presentazione del libro “Il capitalismo italiano ieri e oggi. E domani?” (Feltrinelli). “Non voglio dire che non sono ottimista sul tema della rete unica, ma permettetemi da politico e da ex direttore generale di Telecom di dire che non ho capito bene qual è il disegno di lungo termine, dove ci porterà”, ha detto Sala, muovendo il suo ragionamento a partire dalle conseguenze della pandemia. “La crescita dell’ultimo lunghissimo periodo si è basata soprattutto sui consumi e sulla mobilità. Oggi è talmente complicato muoversi che questa cosa rimarrà e tante abitudini sono assolutamente cambiate. Io non sono un iperfan dei consumi e del consumismo, ma l’alternativa va trovata e riporta al ruolo dello Stato e dei governi e al tema delle infrastrutture”, ha premesso il sindaco. (segue) (Rem)