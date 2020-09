Tlc: sindaco Sala, importante ruolo del pubblico in rete unica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La storia dell’ultimo lungo periodo di Telecom Italia è associata ai consumi e alla mobilità: i grandi operatori, non solo Telecom, hanno portato la rete a essere a servizio di un certo tipo di utilizzo: ‘scarica più che puoi’, ‘sii più veloce’. Ma noi oggi abbiamo bisogno di altro”, ha osservato Sala, facendo l’esempio della telemedicina e della “garanzia di mettere tutti i bambini ad avere la stessa infrastruttura digitale”. “Fare queste cose - ha detto il sindaco - è meno redditizio che far scaricare a manetta i contenuti. Io non voglio arrivare alla conclusione che la rete debba essere in mano pubblica, però lancio un avvertimento: se il pubblico non riuscirà a essere parte di questa partita, non abbiamo garanzie che ci sia un riorientamento dell’utilizzo e dell’utilità della rete”. “Da manager che ha lavorato 25 anni nel privato e da persona che si è sempre posta dei problemi rispetto alle logiche del capitalismo, oggi più che mai credo che con il buonsenso, con attenzione, evitando invasioni della politica, avendo garanzia che chi svolge un ruolo politico abbia competenza e non sia capitato lì per caso, ma che il ruolo pubblico oggi debba essere più importante è una mia personale convinzione”, ha concluso Sala. (Rem)