© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “preoccupante” che il livello di ostruzionismo nel negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell'Ue (Qfp) per il 2021-2027 “stia aumentando anziché diminuendo”. In tale situazione, “è sempre più probabile che il bilancio dell'Ue e il Fondo europeo per la ripresa subiscano ritardi”. È quanto dichiarato oggi da un portavoce del governo tedesco, come riferisce l'agenzia di stampa “Dpa”. (Geb)