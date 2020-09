Nagorno Karabakh: delegazione italiana Osce, grande preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riaccendersi del conflitto in Nagorno Karabakh a seguito dell'escalation militare sul confine tra Armenia e Azerbaijan, con le notizie che giungono su morti e devastazione da entrambe le parti, desta grande preoccupazione nella delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Osce, guidata da Paolo Grimoldi, che condanna la drammatica spirale di violenza anche ai danni di civili innocenti delle ultime ore e lancia l'appello per un immediato cessate il fuoco, diretto a entrambe le parti. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio. (segue) (Com)