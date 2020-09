Nagorno Karabakh: delegazione italiana Osce, grande preoccupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione ora più che mai intende sottolineare il ruolo prezioso di mediazione e di deterrenza su entrambe le parti in conflitto che l'Osce ha sempre svolto, anche con la sua presenza fisica nei territori contesi, ed è sicura di un ritorno a breve sul posto del personale dell'Osce, per continuare a garantire, come avvenuto in passato, equilibrio e ragionevolezza nella ricerca pacifica di una soluzione negoziale. "E' ora che in una regione di vitale importanza per la stabilità di tutta l'area centroasiatica e per gli equilibri mondiali come il Caucaso cessi il ricorso alle armi e torni al più presto il dialogo fra Armenia e Azerbaijan", dichiara il presidente Grimoldi a nome di tutta la delegazione. Il presidente intende anche sensibilizzare i capi delle delegazioni di altri parlamenti in ambito Osce ad assumere una posizione comune di condanna della ripresa del conflitto fra Armenia e Azerbaijan e di invito fermo ad un immediato cessate il fuoco e di ritorno al ruolo di garanzia svolto dall'Osce. (Com)