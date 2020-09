Mafie: Provenzano, per palazzo Fienga 10 milioni di euro, diventerà "Cittadella della legalità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzo Fienga a Torre Annunziata è un nome che "ricorda tempi bui, era la roccaforte del clan Gionta dove si sono decisi e consumati omicidi efferati". Lo scrive su Facebook il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Peppe Provenzano che comunica che oggi su proposta del suo dicastero "il Cipe ha approvato lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro, per gli anni 2021-2022, per l’attuazione di una Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati 'esemplari', cioè ad alto valore simbolico, a cui lavora l’Agenzia dei beni confiscati presso il ministero dell’Interno insieme alle mie strutture, proprio per sostenere gli enti pubblici impegnati a valorizzare i beni sottratti alla criminalità organizzata". (segue) (Rin)