Ue: sindaco Sala, Recovery fund è un brand, non tutto oro quel che luccica

- “Lancio non un allarme, ma un punto di attenzione sul tema del Recovery fund: non è tutto oro quello che luccica”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione del libro “Il capitalismo italiano ieri e oggi. E domani?” (Feltrinelli). “Non dobbiamo correre il rischio di pensare - ha aggiunto Sala - che dall’Europa ci arriveranno dei fiumi di denaro, perché oggi il Recovery fund è un brand, uno slogan e una cifra, ma è ancora tutto da definire. Non è detto che arriveranno tutti quei soldi se non saremo capaci di dimostrare che li utilizzeremo al meglio”. (Rem)