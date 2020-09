Tunisia-Italia: premier Mechichi riceve ambasciatore Fanara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier tunisino Hichem Mechichi ha ricevuto oggi l'ambasciatore italiano a Tunisi Lorenzo Fanara. Come riferisce un comunicato del governo tunisino, i temi principali dell'incontro sono stati i settori dell'economia, degli investimenti, della sicurezza, della lotta al terrorismo e della migrazione irregolare nella regione del Mediterraneo. Nel corso della riunione, Mechichi e Fanara hanno anche discusso dei "mezzi per sostenere e sviluppare la cooperazione tra la Tunisia e l'Italia in una serie di settori" e "una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune". (Tut)