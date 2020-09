Venezuela: gruppo di ex presidenti latinoamericani contro missione Ue nel paese, "avalla elezioni illegittime" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi l'Unione europea ha difeso l'iniziativa di una missione diplomatica in Venezuela, per verificare margini di un possibile rinvio delle contestate elezioni parlamentari di dicembre, iniziativa di cui sono stati informati tutti gli stati membri. Lo ha detto la portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Nabila Massrali, rispondendo alle critiche di poca trasparenza formulate dal presidente del gruppo del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber. "Non è una missione clandestina", e "i Paesi membri sono stati informati prima che i funzionari partissero", ha detto Massrali ricordando che l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, agisce "nel quadro del suo lavoro diplomatico" e che aveva ricevuto un "mandato chiaro" tanto dal Coniglio Affari esteri, quanto dal Gruppo internazionale di contatto (Gic). Oltre ad aver contestato l'opacità della missione, Weber aveva criticato l'apertura di credito al governo che da molti paesi europei è ritenuto illegittimo, critica condivisa anche in Venezuela da molti sostenitori del leader oppositore, Juan Guaidò. Borrell "ha avuto molti contatti nelle ultime settimane e mesi, per promuovere un minimo di condizioni democratiche alle elezioni" ha ricordato la portavoce ribadendo le coordinate principali della missione. "Porteremo avanti gli incontri con il governo del presidente Nicolas Maduro e con i partiti dell'opposizione per cercare di capire come possiamo essere utili per una transizione pacifica e democratica in Venezuela", ha spiegato. (segue) (Vec)