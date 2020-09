Infrastrutture: operatore porto Amburgo acquisisce 50,1 per cento del terminale di Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società tedesca Porto di Amburgo e logistica (Hhla) ha rilevato il 50,1 percento delle azioni della Piattaforma logistica di Trieste, terminale del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, per Hhla l'obiettivo dell'operazione è “espandere le proprie capacità di superficie e movimentazione”. Quando sarà stato ampliato entro la primavera del 2021, il porto di Trieste dovrebbe essere in grado di gestire fino a 300 mila container standard (Teu) e circa 700 mila tonnellate di merci all'anno. Inoltre, il terminale dispone anche di un proprio collegamento ferroviario. Come “porto più settentrionale del Mediterraneo”, Trieste è “la porta verso l'Europa centrale e orientale”, ha affermato l'amministratore delegato di Hhla, Angela Titzrath. Le parti hanno convenuto di non divulgare il prezzo di acquisto. Hhla ha già partecipazioni nei porti di Odessa in Ucraina e Tallinn in Estonia. A causa della crisi del coronavirus, la movimentazione delle merci di Hhla ad Amburgo è diminuita del 12 per cento su base annua nella prima metà del 2020, scendendo a 61,2 milioni di tonnellate. Il traffico dei container è diminuito del 12,4 per cento a 4,1 milioni di Teu. (Geb)