Fase 3: Fraccaro, da Sace 2,5 miliardi garanzie per progetti green

Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) afferma che "oggi mettiamo a disposizione delle imprese italiane un nuovo, importante strumento per favorire la crescita sostenibile del Paese e rilanciare l'economia. Il Cipe - spiega in una nota - ha approvato due delibere grazie alle quali Sace potrà rilasciare garanzie per progetti nell'ambito dell'economia green e della mobilità sostenibile. Per queste iniziative sono stanziati, come previsto dal decreto semplificazioni, ben 2,5 miliardi di euro nel 2020".