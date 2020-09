Fase 3: Fraccaro, da Sace 2,5 miliardi garanzie per progetti green (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una poderosa iniezione di risorse a sostegno dello sviluppo e della transizione verde dell’Italia. Lo sviluppo sostenibile - aggiunge Fraccaro - è sempre più al centro delle politiche economiche europee e mondiali. Anche grazie alla nuova missione affidata a Sace, l’Italia potrà incrementare la propria competitiva in questo settore. Le delibere approvate dal Cipe, una recante un atto di indirizzo per l'individuazione dei progetti green e l’altra la convenzione che disciplina i rapporti tra Sace e Mef, consentono di realizzare ingenti investimenti finalizzati alla riconversione ecologica dell’economia e segnano un importante tassello del New green deal che vogliamo realizzare". (segue) (Com)