Germania-Russia: caso Navanlnyj, ministro Esteri Maas a Onu minaccia sanzioni contro Mosca

- L'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj con un agente nervino del gruppo Novichok è “un problema per l'intera comunità internazionale”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante il videomessaggio che ha inviato oggi alla 75ma Assemblea generale dell'Onu, in corso al Palazzo di vetro a New York. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, Maas è tornato a minacciare la Russia di sanzioni per il tentato omicidio di Navalnyj. Secondo il ministro degli Esteri tedesco, si è trattato, infatti, di una violazione del divieto di utilizzo delle armi chimiche. In questo modo, “è stato ignorato un principio esistenziale di cooperazione internazionale”. Maas ha, quindi, dichiarato: “Esorto la Russia a fare di più per risolvere il caso”. L'avvelenamento dell'oppositore russo “non dovrebbe rimanere senza conseguenze”. Come evidenziato dal ministro degli Esteri tedesco, “l'Ue si riserva pertanto il diritto di imporre sanzioni” contro la Russia. “Siamo grati ai nostri partner in tutto il mondo per il loro chiaro supporto”, ha aggiunto Maas. (Geb)