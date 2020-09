Infrastrutture: Cipe, ok a Contratto per aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma e Ss "Nurra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di infrastrutture il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha espresso parere favorevole, previo parere Nars, sul Contratto di programma 2018-2021 tra la società concessionaria Sogeap e l’Enac relativo all’Aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma e ha, inoltre approvato, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, il progetto definitivo della Ss n. 291 della "Nurra". Lo riferisce una nota del Cipe che si è riunito oggi nella seduta presieduta dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e con la presenza del segretario del Cip, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. (Com)