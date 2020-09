Kuwait: governo nomina Nawaf al-Ahmad al-Sabah emiro del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Nawaf, che ha 83 anni, ha ricoperto la carica di principe ereditario del Kuwait per 14 anni. Circa una settimana dopo aver assunto l'incarico nel 2006, l'emiro Sabah aveva emesso un decreto nel quale nominava suo fratello Sheikh Nawaf come principe ereditario e l'Assemblea nazionale si è impegnata all'unanimità durante una sessione il 20 febbraio ad accettare questa decisione. Nello stesso giorno il principe ereditario ha prestato giuramento davanti all'emiro del Kuwait e al Consiglio. Lo sceicco Nawaf è nato il 25 giugno 1937 a Fareej Al-Shuyukh (ora il sito del complesso Al-Muthanna) a Kuwait City, secondo il sito web della Corte del principe ereditario, ed è il sesto figlio del decimo sovrano del Kuwait, il defunto Sheikh Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, che ha governato dal 1921 al 1950. Il sito web del principe ereditario ha dichiarato che lo sceicco Nawaf è sposato e ha cinque figli, tra cui una donna: Ahmed, Faisal, Abdullah, Salem e Sheikha. Il sito ha aggiunto che lo sceicco Nawaf "ha studiato nelle diverse scuole del Kuwait, vale a dire le scuole Hamada, Sharq e Al-Naqra, e poi nella scuola orientale e Mubarakiya, e ha continuato i suoi studi in diversi luoghi del Kuwait, dove si è distinto per la sua voglia di continuare la sua educazione accademica", senza menzionare quale titolo accademico abbia conseguito. (segue) (Res)