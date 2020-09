Kuwait: governo nomina Nawaf al-Ahmad al-Sabah emiro del paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per un periodo di quasi 60 anni, lo sceicco Nawaf ha ricoperto diversi incarichi ufficiali e ministeriali, inclusi i ministeri dell'Interno e della Difesa. Ha iniziato la sua carriera politica come governatore di Hawalli nel 1962 e ha assunto la responsabilità della provincia per 16 anni, poi è diventato ministro dell'Interno nel 1978 e ministro della Difesa nel 1988. Con la formazione del primo governo dopo la guerra di liberazione del Kuwait, lo sceicco Nawaf ha assunto il ministero degli Affari sociali e del lavoro nell'aprile 1991, poi è diventato vice capo della Guardia nazionale nel 1994, ed è tornato a prendere di nuovo il portafoglio del ministero dell'Interno nel 2003, poi è diventato principe ereditario nel 2006. (Res)