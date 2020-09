Milano: vicesindaco Scavuzzo, con Piano contro occupazioni abusive rafforziamo azione di supporto a cittadini onesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prevenzione, riqualificazione, controllo e tutela del patrimonio sono le parole guida del protocollo rinnovato questa mattina" con cui "vogliamo rafforzare l'azione di supporto ai cittadini onesti che abitano i quartieri popolari della città e che chiedono a gran voce il ripristino del decoro e della legalità, lo vogliamo fare senza dimenticare le fragilità e allo stesso tempo contrastando abusi, prepotenze e occupazioni". È quanto ha scritto su Facebook il vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, commentando la firma in Prefettura del nuovo "Piano operativo di azione per la prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive di alloggi di proprieta' pubblica". "L'Amministrazione comunale - ha aggiunto Scavuzzo - proseguirà, insieme a Mm, la realizzazione di progetti di riqualificazione dei propri edifici di edilizia residenziale pubblica e, allo stesso tempo, sarà sempre al fianco delle forze di polizia durante gli sgomberi per proporre luoghi temporanei di accoglienza per i nuclei familiari con fragilità sociali, presso strutture comunali o convenzionate. La stessa cosa si è impegnata a fare la Regione Lombardia con Aler". (com)