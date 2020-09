Tunisia-Italia: Craxi, sostenere la democrazia tunisina con i fatti, non solo con parole di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia è una democrazia “giovane ma importante” che va “sostenuta con i fatti e non solo con parole di solidarietà”. Lo ha detto oggi Stefania Craxi, vicepresidente della commissione Affari esteri del Senato della Repubblica, all’incontro organizzato dall’ambasciata di Tunisia a Roma e dalla Fondazione Craxi per la presentazione del volume di studi "Tunisia, speranza nel Mediterraneo". A quasi dieci anni dalla “rivoluzione dei gelsomini” che nel gennaio 2011 ha portato alla caduta del presidente Zine el Abidine ben Ali, ha aggiunto Craxi, la “sfida” è “sostenere il consolidamento degli istituti democratici della Tunisia e del suo tessuto democratico”, dove svolge un ruolo importante la società civile, “l’ossatura del processo costituente”. Secondo Craxi, oltre agli istituti democratic, occorre inoltre sostenere lo sviluppo economico, la crescita condivisa, giustizia sociale e pari opportunità per tutti. Questa sfida, ha poi detto Craxi, è “una sfida che non possiamo in alcun modo perdere”. Sul fenomeno migratorio, Craxi ha ricordato che non si tratta di “un fenomeno transitorio”, ma di “un fenomeno epocale” e complesso, e come tutti i fenomeni complessi va “affrontato senza semplificazioni”. L’attenzione della Tunisia alla sicurezza, ai rapporti con la Nato, con i paesi del Maghreb e con la Turchia mostrano inoltre che il Paese è “una nazione strategica nell’area”, ha aggiunto la senatrice. A riprova di ciò viene anche l’importanza che gli Stati Uniti hanno sempre rivolto alla Tunisia, alla quale attribuiscono “un posizionamento nello scacchiere” molto importante. Sebbene la Tunisia sia agli occhi di molti “una piccola nazione, è una nazione molto importante” che fra l’altro combatte “come noi e, forse più di noi, la battaglia difficile contro il terrorismo”, ha detto Craxi. Durante l’intervento la senatrice ha inoltre più volte ribadito la necessità per l’Italia di “riprendere la via del Mediterraneo”, che è stata “smarrita”. (Res)