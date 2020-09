Usa: indagine su manipolazione dei mercati, JpMorgan dovrà pagare multa di 920 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande banca degli Stati Uniti, JpMorgan, ha raggiunto un accordo con il dipartimento di Giustizia per chiudere un’indagine nei suoi confronti su un tentativo di manipolazione del mercato dei metalli preziosi. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, secondo cui l’istituto dovrà versare alle autorità federali una somma pari a 920 milioni di dollari e ammettere la propria responsabilità. L’accordo chiude il contenzioso aperto con la Commodity futures trading commission (Cftc) e la Securities and exchange commission. Secondo la Cftc, si tratta della multa più pesante mai comminata per “spoofing”, operazione di immissione nel mercato di un ampio flusso di proposte di negoziazione con l’obiettivo generare informazioni fittizie per orientare le contrattazioni.(Nys)