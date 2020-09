Usa: coronavirus, Trump annuncia distribuzione 150 milioni di test che producono risultati in 15 minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che la sua amministrazione distribuirà 150 milioni di test Abbott sul coronavirus, in grado di fornire risultati nel giro di soli 15 minuti. Lo rende noto la Casa Bianca in una nota. In particolare, 50 milioni di test andranno alle comunità più vulnerabili: 18 milioni alle case di cura, 15 milioni alle strutture di assistenza, 10 milioni agli ospizi. Altri 100 milioni di test saranno distribuiti a Stati e territori con l'obiettivo di sostenerne gli sforzi a una pronta riapertura dell'economia e delle scuole. (Nys)