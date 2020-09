Ue: Meloni, presidenza conservatori europei a Fd'I dimostra centralità Italia in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "la presidenza a Fd'I del Partito dei conservatori europei dimostra che c’è un’Italia che può essere centrale in Europa, mantenendo la sua criticità verso l’attuale assetto europeo. Dimostra - ha aggiunto - che c’è una destra moderna e di governo che non è isolata a livello internazionale e che renderebbe sicuramente l’Italia molto più centrale al governo della nazione". Meloni ha parlato a margine della conferenza stampa tenuta in Senato sulla sua elezione alla guida dei conservatori europei. (Rin)