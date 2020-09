Ue: Amendola, Germania non preoccupata per tempi presentazione piano rilancio Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non è preoccupata per i tempi di presentazione del piano di rilancio da parte dell'Italia, condizione per ottenere aiuti del Fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus. Le scadenze sono “uguali per tutti” gli Stati membri dell'Ue, che avvieranno le consultazioni con la Commissione europea il 15 ottobre prossimo. Quando l'esecutivo europeo “richiederà i piani, noi li presenteremo”. È quanto affermato oggi dal ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, durante un incontro con la stampa presso l'ambasciata d'Italia a Berlino. Nella capitale della Germania, Amendola ha incontrato i sottosegretari tedeschi agli Esteri con delega all'Europa, Michael Roth, e alle Finanze, Joerg Kukies. Come dichiarato da Amendola, “adesso siamo tutti nella fase del cosiddetto work in progress per la definizione delle linee guida, delle missioni e degli specifici progetti” per la ripresa. “Naturalmente”, ha proseguito il ministro per gli Affari europei, l'Italia ha ottenuto dal Fondo per la ripresa dell'Ue “una mole di risorse in più”. Pertanto, il paese ha “una pianificazione, al di là di quella che possiamo combinare con altri paesi, anche più imponente rispetto alla Germania o alla Francia”. Amendola ha quindi evidenziato che l'Italia sta lavorando “su tutte e due le filiere”, quella politica del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e quella economica del Consiglio Economia e Finanza (Ecofin). Tutti gli Stati membri dell'Ue sono “insieme nello stesso percorso di lavoro”, ha concluso il ministro per gli Affari europei. (Geb)