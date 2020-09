Ue: Lollobrigida (Fd'I), presidenza Partito conservatori europei a Meloni rende protagonista destra italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha ricordato che "il presidente di Fd'I Giorgia Meloni è stata eletta alla guida dell'Ecr, il Partito dei conservatori europei nel quale sono rappresentate 40 forze politiche a livello internazionale". Intervenendo nell'Aula di Montecitorio, il parlamentare ha aggiunto: "Da oggi c'è una donna alla presidenza di una forza politica europea che lavorerà ancor di più per la costruzione di un'Europa dei popoli e che ci veda, come Italia, protagonisti nello scenario politico internazionale. Un riconoscimento - ha concluso Lollobrigida - che travalica i confini nazionali e che rende protagonista la destra italiana, e non confinata in recinti che qualcuno voleva invece attribuirci a livello interazionale". (Rin)