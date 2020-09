Inps: Greco (Procura Milano), assurdo per persona capace gestirlo per 62mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assurdo pensare che una persona capace vada a gestire l’Inps per 62mila euro all'anno. Lo ha detto il procuratore capo di Milano Francesco Greco, commentando in occasione delle presentazione del libro “Il capitalismo italiano ieri e oggi. E domani?” (Feltrinelli) le polemiche sullo stipendio del presidente Tridico. “Come possiamo pensare che il presidente di un ente che amministra oltre 350 miliardi debba guadagnare 62mila euro all'anno? Chi si dice stupito o chi scrive questi articoli di stampa ha mai visto gli stipendi di manager delle banche?”, ha detto Greco. “Come possiamo pensare che una persona capace abbia voglia di andare a gestire l’Inps per 62 mila euro all'anno? E lo stesso problema credo che ce l’abbia anche il sindaco di Milano”, ha proseguito il procuratore, rivolgendosi a Giuseppe Sala, che con lui sta partecipando alla presentazione. “Sono cose assurde”, ha concluso Greco. (Rem)