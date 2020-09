Via libera ai test rapidi fuori dagli aeroporti: già partita la sperimentazione nelle scuole, i dettagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, alla richiesta pubblica di offerta per la fornitura di 5 milioni di test rapidi destinati "alla rilevazione qualitativa di antigeni specifici di Sars-Cov-2 presenti su tampone nasofaringeo o campione salivare". La procedura - riferisce una nota dell'ufficio stampa del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 - avviata su richiesta del ministro della Salute e condivisa nei contenuti dal Comitato tecnico scientifico (Cts), è stata pubblicata sui siti istituzionali della presidenza del Consiglio dei ministri - commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 - e del ministero della Salute. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 18.30 di giovedì 8 ottobre 2020."La richiesta di offerta per la fornitura di test rapidi rappresenta un passo importante per intensificare ulteriormente le attività di prevenzione, messe in atto dal governo, per contrastare l’epidemia - commenta il commissario straordinario, Domenico Arcuri -. Oggi, nel nostro Paese, già si effettuano in media centomila test molecolari al giorno. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare i fabbisogni connessi ai movimenti internazionali di passeggeri da zone ad alto contagio e alle necessità derivanti dalla riapertura delle scuole, soprattutto in un periodo, come quello autunnale, di accertata, aumentata circolazione di tutti i virus respiratori".Nel Lazio la sperimentazione è già in fase avanzata. L'attività di testing è operativa presso il liceo Manara a Roma e l'istituto comprensivo Grassi di Fiumicino (Asl Roma 3). Con i test rapidi antigenici nella Asl Roma 1 si inizierà dal liceo Orazio, Asl Roma 2 dal liceo Peano e Primo Levi. Parte anche la Asl di Viterbo con istituto P.Savi e prosegue la Asl di Frosinone con liceo Severi. Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Oms e consulente del ministro della Salute, parlando a SkyTg24 ha affermato: "I test rapidi sono migliorati notevolmente. Negli aeroporti, nelle scuole e quando bisogna fare analisi su grandi masse di popolazione diventano un'opzione molto seria. Non sono ancora affidabili al 100 per cento però consentono sicuramente di identificare i super diffusori e quindi sono uno strumento importante. Per primi al mondo abbiamo iniziato ad utilizzarli negli aeroporti, stiamo pensando di utilizzarli anche in altri ambienti, per esempio le scuole". (Rin)