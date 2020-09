Coronavirus: Fontana, dobbiamo insistere su associazione dei medici di base, stiamo rivisitando organizzazioni territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono state evidenziate delle criticità di cui dovremo tenere conto in futuro. Dobbiamo insistere sull'associazione dei medici di base, ne terremo conto. Se lavorano insieme riescono a unirsi e dare risposte ottimali. Terremo conto di tutto questo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento al convegno organizzato dalla Fondazione TheBridge, che si è svolto oggi a Milano. "Stiamo rivisitando le normative e le organizzazioni territoriali per vedere dove portare miglioramenti, presto riusciremo a fare una sintesi di tutti questi approfondimenti" ha aggiunto il governatore lombardo. A margine del convegno, a chi gli ha chiesto se nei luoghi in cui i medici di base si sono riuniti in cooperative sia andata meglio, Fontana ha replicato: "Questa è sicuramente una delle chiavi previste, tanto è vero che in alcune parti del territorio lombardo i medici si erano riuniti in cooperative e avevano dato" come è stato riferito durante il convegno "dei risultati eccellenti - ha concluso - Queste saranno alcune delle indicazioni di cui terremo conto per la correzione di quei punti che hanno dimostrato delle criticità".(Rem)