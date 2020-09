Egitto-Austria: colloquio ministri Esteri, focus su legami bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto oggi una telefonata dall'omologo austriaco, Alexander Schallenberg. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri del Cairo. Le parti hanno discusso di una serie di questioni relative ai legami bilaterali. Shoukry ha auspicato il ripristino del normale flusso del turismo austriaco verso le destinazioni e i siti archeologici più famosi dell'Egitto. Inoltre, Shoukry e Schallenberg hanno discusso di una serie di questioni regionali, la principale delle quali è la crisi libica. Shoukry ha informato la controparte austriaca sugli sviluppi della crisi libica e sugli sforzi egiziani per allargare il cessate il fuoco in tutta la Libia, in linea con i risultati del processo di Berlino e della dichiarazione del Cairo, con l'obiettivo di raggiungere una soluzione politica globale sostenibile che affronti tutti aspetti della crisi libica. Oltre alla Libia, Shoukry e Schallenberg hanno anche discusso del conflitto israelo-palestinese e della ferma posizione dell'Egitto "che sostiene i diritti legittimi del popolo palestinese", oltre al proseguimento degli sforzi volti a portare pace, stabilità e sicurezza. I ministri hanno concluso la telefonata con una discussione sui "preoccupanti sviluppi" dell'escalation tra Armenia e Azerbaigian e sulla necessità di attenuare la situazione e mostrare il massimo autocontrollo. (Cae)