Farnesina: Del Re all'Ue, lavorare con Africa per attirare investimenti privati

- La vice ministra degli Esteri, Emanuela Del Re, ha partecipato in videoconferenza alla riunione informale dei ministri dello Sviluppo dell'Unione europea. La riunione era dedicata a come l'Europa possa assistere il continente africano nel post Covid e alla messa in opera del Team Europe Package, un pacchetto di iniziative, predisposte da commissione e Stati membri in risposta all'emergenza dell'epidemia di Covid-19 nei Paesi partner. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nel suo intervento, la vice ministra ha ricordato come l'Italia ha sostenuto il Team Europe sin dall'inizio. "Ci siamo inizialmente concentrati sui tre settori che abbiamo ritenuto prioritari nel contesto dell'emergenza Covid: emergenza umanitaria, settore sanitario, sostegno ai settori economici. Ora dobbiamo andare oltre e espandere questo modo di procedere ad altri settori. Ritengo il primo debba essere quello della sicurezza alimentare", ha detto. (segue) (Res)