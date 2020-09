Farnesina: Del Re all'Ue, lavorare con Africa per attirare investimenti privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cooperazione italiana è impegnata a promuovere il nesso tra l'approccio umanitario, di sviluppo e di pace, convinti che proprio nel settore della sicurezza alimentare e della nutrizione si possano massimizzare i risultati della nostra azione, ha proseguito Del Re. "Per lo sviluppo del continente africano gli investimenti privati sono ora come non mai una necessità. Il livello degli investimenti dipende dalla stabilità, dalla solidità delle amministrazioni dello Stato, da un sistema bancario e creditizio affidabile. Dobbiamo investire per rafforzare le istituzioni dei nostri partner, per migliorare il clima degli investimenti, consolidare il sistema creditizio. Solo allora, gli investitori privati considereranno investimenti di lungo corso". "Per poter fare questo dobbiamo lavorare con le leadership africane e insieme migliorare il modo che abbiamo di raccontare l'Africa e le sue opportunità", ha concluso. (Res)