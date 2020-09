© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, mercoledì 30 settembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3548m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: permangono condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato sulle regioni di Nord Ovest con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle pianure piemontesi, tendenza nella seconda parte della giornata ad aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi. Maggiori addensamenti fin dal mattino sulla Liguria, dove sarà possibile qualche goccia di pioggia, soprattutto tra savonese e genovese. Contesto climatico gradevole e tipico del periodo con valori diurni intorno ai 22-23°C in pianura. Venti a tratti moderati dai quadranti meridionali sul Ligure, mare tra poco mosso e mosso. (Rpi)