Roma: assessora Politiche sociali, in questi anni aperti 5 centri antiviolenza donne

- L'assessora alle Politiche sociali di Roma, Veronica Mammì, in un post su Facebook risponde alle polemiche sollevate dai consiglieri d'opposizione rispetto alla campagna lanciata dalla sindaca Raggi a contrasto della violenza sulle donne. "Questa amministrazione ha aperto 5 nuovi centri antiviolenza a Roma e altre importanti strutture sono in cantiere, anche in appartamenti confiscati alla criminalità organizzata - scrive Mammì -. All’inizio dell’anno abbiamo inaugurato un innovativo servizio di cohousing per sostenere in sicurezza le donne vittime di violenza fino alla completa autonomia. Dal primo settembre abbiamo rimesso in funzione una casa di accoglienza per donne e bambini rimasta chiusa per anni nel Municipio V. L’impegno va avanti e non si ferma. Con la campagna di comunicazione - aggiunge - vogliamo affiancare al lavoro concreto sul territorio un impegno fondamentale teso alla ridefinizione dello stesso immaginario legato alla violenza maschile contro le donne, scardinandolo dalla vittimizzazione e affermando messaggi positivi di empowerment e autodeterminazione. L’opera vincitrice del bando che abbiamo lanciato diventerà l’immagine-guida della campagna di comunicazione 'Manifesti d’artista, 1522 Roma per le donne', ideata in collaborazione con la presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le Pari opportunità e che sarà realizzata insieme a Zètema progetto cultura srl in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020. C’è tempo fino al 15 ottobre - sottolinea l'assessora - per partecipare con una o più proposte, realizzate in bianco e nero o a colori, anche con tecnica mista, tra pittura, illustrazione, fotografia, fumetto, grafica, lettering e collage. Il bando è rivolto alle studentesse e agli studenti, e agli ex studenti da due anni, di arte visiva delle Scuole e Accademie di Arte di Roma con formazione post diploma. 'Scelgo la libertà' - conclude - è la frase che l’opera dovrà contenere, per promuovere il numero nazionale 1522 contro la violenza maschile nei confronti delle donne e i servizi di Roma Capitale a esso collegati". (Rer)