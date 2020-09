Coronavirus: Fontana, indice di infezione abbastanza basso, ma non dobbiamo adagiarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se la situazione dell'emergenza da Coronavirus in Lombardia oggi la vede tra le regioni "con un indice di infezione abbastanza basso", non va abbassata la guardia. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante il suo intervento al convegno organizzato dalla Fondazione TheBridge, che si è svolto oggi a Milano. "Oggi, notizia di cui sono contento, grazie ai medici e alla nostra sanità, la nostra regione, che si trovava in situazione drammatica è fra le regioni con un indice di infezione abbastanza basso - ha detto il governatore lombardo - Ciò non toglie che non dobbiamo adagiarci, ma dobbiamo continuare a comportarci bene, rivedere gli errori e cercare di correggerli". "Non è il momento delle polemiche e della individuazione delle responsabilità - ha concluso Fontana - Si devono cercare le soluzioni. I nostri medici e il servizio sanitario si sono concentrati su questo, magari non ha dato risposte mediatiche, non sono stati in grado di comunicare, ma di dare risposte e prospettive per combattere il virus. L'invito è di continuare così a impegnarci per cercare le soluzioni, a stare uniti". (Rem)